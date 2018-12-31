شاهد: كوريا الشمالية تستقبل 2019 بحفل ضخم يشيد بالزعيم كيم جونغ أون

احتفلت كوريا الشمالية بالعام الجديد بحفل موسيقي كبير وألعاب نارية في وسط العاصمة بيونغ يانغ. وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون الرسمي الآلاف من الناس الذين حضروا حفلا موسيقيا نادرا يشيد بزعيم البلاد كيم جونغ أون في ساحة كيم ايل سونغ وأعقبه ألعاب نارية بعد العد التنازلي. وتم بث الاحتفالات على الهواء مباشرة من الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وتحسنت العلاقات بين الكوريتين في العام 2018. كما التقى كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 وتعهد بالعمل على نزع الأسلحة النووية، لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر منذ ذلك الحين.