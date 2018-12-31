شاهد: نيويورك تستعد لإنزال الكرة الكريستالية ترحيباً بـ2019

بدأ العشرات من سكان ولاية نيويورك في التجمع الإثنين في ساحة "تايمز سكوير" انتظارا لمنتصف الليل الذي يشهد إسقاط الكرة الكريستال المتوهجة، وهو الحدث الذي اقترن بمقدم العام الجديد في تقاطع الطرق الشهير في مانهاتن لأكثر من قرن.

ومن بين المغنين الذين سيمتعون الحشود في الشوارع كريستينا أغيليرا وفرقة نيو كيدز أون ذا بلوك وستينج وذلك قبل إسقاط الكرة وهو الحدث الرئيسي في احتفالات قدوم العام الجديد في الولايات المتحدة.

وفي هذا العام، اختار تحالف "تايمز سكوير" الذي يروج للشركات المحلية وينظم الحدث تكريم حرية الصحافة بعد عام كان الصحفيون خلاله هدفا للهجوم في أنحاء مختلفة من العالم. وتحالف تايمز سكوير جمعية لا تهدف إلى الربح.

وستنال التكريم لجنة حماية الصحفيين وسينضم عدد من الصحفيين إلى رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو للضغط على الزر قبل منتصف الليل بدقيقة تمهيدا لإسقاط الكرة.

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وبدأ تقليد مشاهدة كرة عملاقة تسقط من عمود في أعلى المبنى الضيق في تقاطع طرق برودواي وشارع 17 وشارع 42 في منهاتن بوسط المدينة في عام 1907.

والكرة الحالية التي تستخدم منذ عام 2008 جسم كروى متوهج فوسفوري صنعته شركتا ووترفورد كريستال وفيليبس لايتنج. وتزن الكرة 11875 رطلا (5386 كيلوغراما) وقطرها 12 قدما (3.7 متر). وخلال العام تكون الكرة على سطح المبنى رقم واحد في ساحة "تايمز سكوير" الذي كان في وقت من الأوقات مقرا لصحيفة نيويورك تايمز.

واتخذت شرطة نيويورك استعداداتها للاحتفال وأقامت حواجز يقف المحتفلون خلفها. وسيقف المحتفلون ساعات في انتظار الحدث الرئيسي في درجة حرارة سبع درجات مئوية وتحت الأمطار. وبحسب إجراءات الأمن ممنوع استخدام المظلات خشية وقوع هجمات عشوائية.

وستنشر الشرطة قناصة على أسطح المباني وستستخدم لأول مرة طائرة مسيرة لمراقبة الحشود بجانب معدات الكشف عن المعادن.