شاهد: قوارب التنين في سباق على الجليد بالصين

وتنافست في المسابقة ثلاثة فرق من روسيا و14 فريقاً يمثلون مناطق متفرقة من هيلونغجيانغ.

المشاركون في السباق استخدموا قوارب أُعدت خصيصاً للتزلج فوق الجليد، وفي كل قارب جلس عدد من الأشخاص الذين استخدموا "العصي" في "عدوهم" التزلجي نحو خط النهاية، الذي يبتعد 100 متر عن خط البداية.

ولم يبدد صقيع الطقس سوى الحماسة التي ألهبت صدور المتسابقين والمشاهدين على حد سواء، فارتفعت أصوات التشجيع لتمتزج مع قرع الطبول وسط حالة من الفرح.

وقال المشارك في السباق ليو جينغ لونغ: "أعتقد أن هذا الحدث جيد للغاية، إنه ليس مجرد تمرين رياضي، ولكنه يبعث أيضاً الراحة في النفس ويعدّل المزاج، أعتقد أن سباق قوارب التنين على الجليد هي أمر غاية في الإثارة والمرح"، على حد تعبيره

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