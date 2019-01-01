شاهد: رغم القلق والخوف... المهاجرون في عرض المتوسط يحتفلون بحلول العام الجديد

رغم القلق المستمر احتفل المهاجرون الـ 32 على متن سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" بحلول العام الجديد 2019. ويتزايد قلق طاقم السفينة التي تبحر في وسط البحر الأبيض المتوسط إزاء تدهور الأحوال الجوية.

وأعلن مساء الثلاثاء روبن جنكنز، المتحدث بإسم جمعية "سي ووتش" من منصة سفينة المراقبة "سي ووتش 3" أن الطاقم ينتظر دائما رد بعض الدول في أوروبا بشأن استقبال السفينة والسماح بنزول المهاجرين في الميناء.

وقال جينكينز "دخلنا للتو في العام 2019 وما زلنا بدون منفذ سلامة وخلفي الظروف سيئة للغاية وفي مكان ما حوالي 7 أو 8 قوة على مقياس بوفورت." سي واتش، منظمة غير ربحية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ المدني في وسط البحر الأبيض المتوسط.

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من جهتها حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومات الاثنين على ضرورة "فتح الموانئ والأماكن الآمنة على وجه السرعة" أمام سفن الإنقاذ والاتفاق على نظام يوفر لقادة سفن الإنقاذ وضوحاً بشأن الأماكن التي يمكن للمهاجرين النزول فيها.

وتدعو المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها الدول إلى قبول المهاجرين الـ 32 على متن السفينة "سي ووتش 3" بالإضافة إلى 14 رجلاً وامرأة وطفلين تم إنقاذهم من قارب غير صالح للإبحار قبالة السواحل الليبية السبت.

وإلى غاية مساء الثلاثاء لم تعلن أية دولة اوروبية عن موافقتها لإستقبال سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3".