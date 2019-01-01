شاهد: مزرعة لتربية طيور النعام في السليمانية بالعراق

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مزرعة لطيور النعام في ضواحي السليمانية بالعراق، مشهد غير مألوف، ولكن المشروع يشهد نجاحا يوما بعد يوم. لقد تمّ احضار هذه الطيور على شكل بيض وفراخ من افريقيا وأستراليا، ويبدو أنّ التجربة لقيت نجاحا حسب مربي طيور النعام عطا فارس الذي قال: "بحكم خبرتي فإن بيئة إقليم كردستان مناسبة لتربية هذا النوع من الحيوانات. ستكون تجربة طويلة الأمد. أعتقد أن الأمر يمثل نجاحاً بالنسبة للإقليم، لأنه سيكون مصدرا للتزود باللحوم". عطا فارس أكد أنّ طيور النعام تحتاج إلى الكثير من الاهتمام بسبب فضولها، فهي غالبا ما تنجذب إلى الأشياء والأجسام التي تلمع في الأرض على غرار قطع المعادن والزجاج، وتلتهمها، وغالبا ما يتسبب ذلك في موتها.

وحسب صاحب المزرعة فقد تضاعف عدد الطلبات على لحم النعام ليس في السليمانية والمناطق المجاورة فحسب، وإنما في العاصمة بغداد أيضا حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم النعام إلى 15 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 12 دولار أميركي. ولا يتوفر لحم النعام في جميع الأسواق والمطاعم والمقصبات، وإنما يجب تقديم طلبات للمزارع التي تتكفل بتربية هذه الطيور للحصول عليه. وتقدم بعض المطاعم في بغداد والسليمانية أطباق لحم النعام في قائمة الأطعمة التي يتمّ اعدادها، لكن الأمر نادر بعض الشيء.