بولسونارو رئيسا للبرازيل بعد أداء اليمين الدستورية وترامب مهنئا: أمريكا معك

أدى السياسي اليميني جاير بولسونارو اليمين رئيسا للبرازيل يوم الثلاثاء، وتعهد بمكافحة الفساد وجرائم العنف واتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتحفيز النمو في البلاد.

وكان بولسونارو ضابطا سابقا بالجيش ويعلن بصراحة إعجابه بحقبة الحكم الديكتاتوري العسكري في البرازيل خلال الفترة من عام 1964 حتى عام 1985.

وانتخب بولسونارو رئيسا في ظل الاستياء الشديد لدى الناخبين من الفساد السياسي المستشري وجرائم العنف في الشوارع والاقتصاد المتداعي.

وقد بادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهنئة الرئيس اليميني المتطرف في تغريدة على موقع تويتر قائلا:

"تهانيّ للرئيس بولسونارو الذي ألقى خطابا رائعا في حفل تنصيبه. إن أمريكا معك !"