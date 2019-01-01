مالطا تنقذ 249 مهاجرا في 24 ساعة

أنقذت القوات المسلحة في مالطا 180 مهاجرا خلال عمليتي إنقاذ في البحر المتوسط يوم الاثنين بعد مرور أقل من يوم على إنقاذ مجموعة أخرى من 69 مهاجرا.

وقال الجيش إن زورقا تابعا له كان في دورية بحرية انتشل 28 مهاجرا من قارب على بعد 114 كيلومترا جنوب غربي مالطا فضلا عن إنقاذ 152 آخرين كانوا مكدسين على متن مركب خشبي قريب، وذلك في أكبر مهمة إنقاذ من نوعها على مدى شهور.

وكان زورق آخر من مالطا أنقذ خلال دورية يوم الأحد 69 مهاجرا كانوا على متن مركب خشبي آخر جنوب غربي الجزيرة المتوسطية الصغيرة.

لكن 49 مهاجرا آخر لا يزالون عالقين في البحر منذ أيام بعدما انتشلتهم سفينتا إنقاذ غير حكوميتين ورفضت مالطا وإيطاليا دخولهم في سياق جهد أوروبي منسق لمنع تدفق المهاجرين من أفريقيا.

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