شاهد: عواصم أوروبية تحتفل بحلول العام الجديد 2019

أضاءت سماء مدن العالم الكبرى بالأنوار بإشعال الألعاب النارية احتفاء بحلول العام 2019. ففي موسكو تجمع آلاف من أهالي المدينة والزوار في الساحة الحمراء وسط جو بارد للاحتفال. وفي باريس غابت لفترة وجيزة صدامات الشوارع بين عناصر الشرطة وأصحاب السترات الصفراء، وخرج الناس في حشود للترفيه عن أنفسهم بعروض الألعاب النارية والأضواء في شارع الإليزيه. وفي مدريد اطلقت التمنيات من إحدى الساحات العامة الكبرى لمئات المحتفلين، رافقه تنشيط تلفزيوني. وفي برلين تجمع آلاف الأشخاص عند بوابة براندنبورغ، حيث انتشر بينهم 900 عنصر أمني لتأمين سلامة الحشود، أما في لندن فقد عادت الساعة الشهيرة إلى العمل من جديد، ومنها انطلق العد التنازلي لبداية العام الجديد، بعد أن خضعت الساعة للصيانة لمدة سنة، فيما تجمع أكثر من 100 ألف شخص على جانب نهر التاميز، لمشاهدة أضخم عرض للألعاب النارية في أوروبا، بحسب المنظمين.