قال القصر الملكي في بيان يوم الثلاثاء إن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن سيجري تنصيبه رسميا في مراسم تتويج تنظم في الفترة من الرابع وحتى السادس من مايو أيار.
تايلاند: تتويج الملك فاجيرالونكورن رسميا في مايو القادم
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وأصبح ماها فاجيرالونكورن (66 عاما) ملكا للبلاد منذ وفاة والده في عام 2016 بعد 70 عاما أمضاها على عرش تايلاند.
وقال بيان القصر "يعتبر جلالته أنه أصبح من الملائم إجراء مراسم التتويج وفق التقاليد الملكية من أجل مصلحة البلاد والمملكة".
وتم تأجيل مراسم التنصيب الرسمية حتى ما بعد فترة الحداد على والده الملك بوميبون ادولياديج الذي كان يتم توقيره في تايلاند على أنه شبه إله.
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