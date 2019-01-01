إسرائيل تستعد لافتتاح ثاني مطار دولي في 22 يناير

أعلنت المتحدثة باسم سلطة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير يوم الثلاثاء 1 كانون الثاني، أنه من المتوقع افتتاح ثاني مطار دولي في إسرائيل قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر في 22 يناير كانون الثاني.

وقالت دفير إن العمل سيبدأ تدريجيا في مطار "رامون" الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار والواقع في صحراء النقب، إذ سيبدأ برحلات داخلية قبل السماح برحلات دولية في مارس آذار على الأرجح، مشيرة إلى أن افتتاح المطار استغرق وقتا أطول من المقرر من أجل مضاعفة مساحات الانتظار بحيث تستوعب 60 طائرة وإطالة المدرج إلى 3.6 كيلومتر لاستيعاب الطائرات الكبيرة الحجم.

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وقالت المتحدثة "إسرائيل لم يكن لديها مطار دولي ثان"، لافتة إلى الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة عام 2014 حين استهدفت صواريخ مطار "بن غوريون" في تل أبيب مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات لبضعة أيام، وسيستقبل مطار "رامون" في البداية أكثر من مليوني مسافر سنويا، ومن المزمع توسعته ليستقبل 4.5 مليون مسافر.

وتأمل إسرائيل أن يساعد المطار الجديد في تعزيز السياحة إلى إيلات.