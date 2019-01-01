إصابة 3 أشخاص في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات في مانشستر

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر، أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن وقالت إنها تحتجز رجلا وإن المصابين في حالة "خطيرة" لكن حياتهم ليست في خطر.

أعلنت شرطة مانشستر إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد.

وقال روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان له "الأحداث التي وقعت الليلة ستسبب بلا شك بقلق الناس، لكنني أود أن أؤكد أن الواقعة انتهت وأن الرجل قيد الاحتجاز ولا يوجد حاليا أي معلومات مخابراتية تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت".

وقالت الشرطة أن عمليات الطعن وقعت في حوالي الساعة 8:50 مساء، مضيفة أنه جرى احتجاز الرجل "للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل".

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وتخضع بريطانيا في الوقت الحالي لثاني أعلى مستوى للتهديد مما يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح بنسبة مرتفعة ويقول مسؤولون أمنيون إنهم يواجهون مستويات غير مسبوقة من العمل في التصدي لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بالإضافة إلى المتطرفين اليمينيين، بعد أن شهد العام الماضي أربع هجمات كبيرة.

وشهدت مانشستر نفسها هجوما انتحاريا في مايو أيار 2017 ، أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.

تحقيق

قالت شرطة مانشستر إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن. وقالت إنها تحتجز رجلا وإن المصابين في حالة "خطيرة" لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان "الأحداث التي وقعت الليلة ستسبب بلا شك قلقا للناس لكنني أود أن أؤكد أن الواقعة انتهت وأن رجلا قيد الاحتجاز ولا يوجد حاليا أي معلومات مخابراتية تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت".

وقالت الشرطة إنه جرى احتجاز الرجل "للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل".

وشهدت مانشستر نفسها هجوما انتحاريا في مايو أيار 2017 أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.