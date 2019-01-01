شاهد: هكذا يواجه حرس الحدود الأمريكيون المهاجرين الساعين للعبور إلى أمريكا

مع استقبال السنة الجديدة يبدو أن وسيلة التواصل الوحيدة بين حرس الحدود الأمريكيين والمهاجرين الرابضين أمام الحدود الجنوبية هي قنابل الغاز.

حيث تم إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المهاجرين مع ساعات الصباح الأولى من العام الجديد لمنعهم من محاولة العبور إلى الأراضي الأمريكية انطلاقا من بلدة تيخوانا المكسيكية الحدودية. وقد شوهدت سحب كثيفة من دخان القنابل حول السياج الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ما دفع أحد المهاجرين إلى التقاط إحدى القنابل وإلقائها على حرس الحدود الأمريكيين.

يأتي هذا وسط احتدام الجدل بشأن سياسة الهجرة الأمريكية غداة وفاة طفليْن مهاجرين أثناء وجودهما بأحد مراكز الاحتجاز ولا يوجد ما يشي بتراجع في موقف الرئيس دونالد ترامب المصمم على انتزاع موافقة الكونغرس على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك بمبلغ قيمته خمسة مليارات دولار.

وكان فليب غوميز ألونسو (8 سنوات) قد قضى ليلة عيد الميلاد وسبقته إلى ذات المصير الطفلة جاكلين كال بعد احتجازها مع والدها أوائل الشهر الماضي من قبل حرس الحدود الأمريكيين في مركز احتجاز يوجد بمنطقة نائية في ولاية نيو مكسيكو.

ولا تزال مسألة الجدار محل شد وجذب بين الإدارة الأمريكية والكونغرس إذ يرى فيه الرئيس ترامب أنجع وسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية فيما يرى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أن الجدار حل مكلف وغير عملي.