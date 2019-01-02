مقتل 13 في اشتباكات عرقية في بوركينا فاسو

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قالت حكومة بوركينا فاسو يوم الأربعاء إن 13 مدنيا قتلوا في أحداث عنف عرقي بوسط البلاد، في مشهد مماثل للصراعات بين العشائر في مالي المجاورة والتي تتصل بعنف المتشددين الإسلاميين. وتصاعدت وتيرة هجمات الإسلاميين في بوركينا فاسو على مدى الشهور الماضية سعيا لتعزيز نفوذهم في منطقة الساحل. وفي 31 ديسمبر كانون الأول أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في عدة مناطق واقعة على الحدود مع مالي.

وتظهر الهجمات الأخيرة أن هذا العنف ربما يذكي الاشتباكات العرقية في بوركينا فاسو.