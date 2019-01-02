شرطة تنفطر قلوبها في كنتاكي بسبب حريق أتى على شاحنة مليئة بالفطائر

واصل شرطي أمريكي من كنتاكي عمله ليلة رأس السنة رغم كل المصاعب، بعد أن عانى من خسارة كبيرة حلت بشاحنة محملة بالفطائر المقلية.

ونعى أعضاء قسم الشرطة في لكسينغتون خسارة الفطائر البريئة ليلة رأس السنة، عندما هاتف سائق الشاحنة رقم 911 ليبلغهم بأن شاحنته اشتعلت فيها النيران، ومن حسن الحظ أن السائق خرج معافى.

وقد هرعت الشرطة وفريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، ولكن لم يتسن لهم إنقاء الفطائر داخل الشاحنة التي اشتعلت فيها النيران. وأظهرت صور نشرها شرطيون على صفحة قسم الشرطة في موقع تويتر على الانترنت، ثلاثة شرطيين يعبرون عن صدمتهم والاسى الذي ألم بهم، بسبب فقدانهم لأكلة عزيزرة على قلوبهم.

في الأثناء رد عناصر شرطة من اقسام أخرى على التغريدة، معربين عن تضامنهم مع زملائهم، ومقرين بحجم المأساة وهم يرون فطاء مقلية، لا يتمتع أحد بتذوقها.

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