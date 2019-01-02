بريطانيا: احتجاز شاب في حادث الطعن في مانشستر واستمرار التحقيق في الواقعة

قالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما يشتبه به في طعن ثلاثة أشخاص في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر محتجز بموجب قانون الصحة النفسية وذلك رغم استمرار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب.

وأضافت الشرطة في بيان "لا يزال تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب مستمرا. لا يوجد ما يشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم لكن التأكد من هذا يظل أولوية رئيسية للتحقيق".

وكانت الشرطة قد أعلنت أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في واقعة الطعن التي حدثت عشية العام الجديد.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر، أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن وقالت إنها تحتجز رجلا وإن المصابين في حالة "خطيرة" لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان له "الأحداث التي وقعت الليلة ستسبب بلا شك بقلق الناس، لكنني أود أن أؤكد أن الواقعة انتهت وأن الرجل قيد الاحتجاز ولا يوجد حاليا أي معلومات مخابراتية تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت".

وقالت الشرطة أن عمليات الطعن وقعت في حوالي الساعة 8:50 مساء، مضيفة أنه جرى احتجاز الرجل "للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل".

تتابعون أيضا على يورونيوز:

وتخضع بريطانيا في الوقت الحالي لثاني أعلى مستوى للتهديد مما يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح بنسبة مرتفعة ويقول مسؤولون أمنيون إنهم يواجهون مستويات غير مسبوقة من العمل في التصدي لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بالإضافة إلى المتطرفين اليمينيين، بعد أن شهد العام الماضي أربع هجمات كبيرة.

وشهدت مانشستر نفسها هجوما انتحاريا في مايو أيار 2017 ، أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.

تحقيق

قالت شرطة مانشستر إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على تويتر أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن. وقالت إنها تحتجز رجلا وإن المصابين في حالة "خطيرة" لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان "الأحداث التي وقعت الليلة ستسبب بلا شك قلقا للناس لكنني أود أن أؤكد أن الواقعة انتهت وأن رجلا قيد الاحتجاز ولا يوجد حاليا أي معلومات مخابراتية تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت".

وقالت الشرطة إنه جرى احتجاز الرجل "للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل".

وشهدت مانشستر نفسها هجوما انتحاريا في مايو أيار 2017 أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.