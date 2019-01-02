نشاط ملحوظ لكندي على مواقع التواصل بالرغم من احتجازه بالصين!

ظلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل لرجل أعمال كندي معتقل في الصين نشطة منذ اعتقاله في ديسمبر كانون الأول للاشتباه في قيامه بأنشطة تشكل خطرا على أمن الدولة.

وأظهرت لقطة لشاشة تصور حساب مايكل سبافور اطلعت عليها رويترز أنه نشط على تطبيق فايبر للرسائل المحظور في الصين حتى وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وظهر كذلك أنه دخل على حساباته على فيسبوك وانستغرام في أواخر ديسمبر كانون الأول بعد اعتقاله وفقا لصور لصفحات حساباته نشرها شخص ضمن شبكة أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي طالبا عدم الكشف عن هويته.

وبدا أنه نشط على صفحاته لكنه لم يكتب أي شيء. ولا يمكن القول ما إذا كان سبافور نفسه هو الذي دخل على هذه الحسابات أم شخص غيره.

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وقال مصدر مطلع لرويترز إنه رغم ظهوره نشطا على حساباته لم يتصل به أي من أصدقائه بشكل مباشر.

وموقعا فيسبوك وانستغرام محظوران كذلك في الصين مما يجعل ظهور سبافور على هذين الموقعين غريبا بشكل خاص نظرا إلى انه معتقل للاشتباه في أنه يشكل خطورة على أمن الدولة.

وللتغلب على حظر مواقع التواصل الاجتماعي يلجأ العديد من الأجانب إلى الدخول عليها عبر شبكات افتراضية خاصة (في.بي.إن) أو تفعيل خدمة التجوال للبيانات قبل مغادرتهم لبلادهم.