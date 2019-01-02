عيسى الدوسري يتوج بطلا لرالي حائل الدولي في السعودية للمرة الثانية

تُوج السعودي عيسى الدوسري بطلا لمسابقة رالي حائل الدولية للمرة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء في أول شهر يناير - كانون الثاني، في ختام المنافسات التي استمرت أربعة أيام.

وقال سائق في السباق يدعى خليل التويجري "مرحلة اليوم طولها ٣٥٠ كيلو صحرا ما هي بسيطة.. تعتبر.. أتوقع من أقوى المراحل على المستوى العالمي.. ٣٥٠ تضاريس صعبه جدا جدا جدا، يعني تقريبا ١٨٠ كيلو رمال.. هذي تعتبر أنا أتوقع من أصعب المراحل على مستوى العالم".

وقاد عشرات من عشاق السباقات سياراتهم لمسافة 1727 كيلومترا عبر صحراء النفود المرهقة في أول حدث رياضي عالمي معترف به من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2019.

وسُمح للشاحنات بالمشاركة للمرة الأولى في رالي حائل. واعتبر السائق إبراهيم المهنى السباق علامة فارقة.

وأضاف "المشاركة تحمل رقم ١٣٠ بالنسبه لي.. رقم واحد على الشاحنة ال تي4. الرالي كان تصاعدي ولله الحمد.. واحنا حملنا النسخة الأولى من الشاحنات في رالي حائل النسخة هادي.. وإن شاء الله نفتح الباب أو الطريق للشاحنات القادمة في السنوات القادمه".

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات إن المسابقة ستكون مفتوحة أيضا أمام النساء للتنافس في العام المقبل.

وأوضح "إن شاء الله يعني السنة الجاية كمان يعني الحمد لله جتنا الآن الموافقه لمشاركة النساء في الراليات.. فأتوقع إن شاء الله الراليات المستقبلية إلي حتكون سواء كان رالي حائل ولا غيره حنشهد يعني دخول مشاركة النساء.. فهذا كمان حيعطي فرصة لأخواتنا إلي هم يحبون الراليات إنه لهم فرصه يشاركون".

وفي العام الماضي، سُمح للنساء السعوديات أخيرا بقيادة السيارات بشكل رسمي بعد صدور مرسوم ملكي يرفع الحظر المفروض عليهن منذ عقود.

وتنافست 50 سيارة و23 دراجة نارية في السباق.

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