عائلة الأميركي المعتقل في روسيا: كان في موسكو للمشاركة في زفاف

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قالت عائلة الجندي الأميركي السابق، بول ويلان، الذي تمّ إيقافه في موسكو ووجهت إليه تهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية، إنها لم تتلقَ أية أخبار جديدة عن بول منذ أيام. ويبلغ ويلان 48 عاماً من العمر وتمّ اعتقاله في موسكو يوم الأربعاء الماضي، وبرر جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) العملية قائلاً إن ويلان "اعتقل خلال عملية تجسس كان يقوم بها". وفي حال تمّت إدانته قد يواجه بول حكماً بالسجن لمدة تتراوح من عشر إلى عشرين سنة، الأمر الذي تتخوف منه أسرته الأميركية، التي تعيش في ولاية ميشغان الشمالية.

ويقول ديفيد ويلان، شقيق بول التوأم، أن بول "يعرف روسيا جيداً" مضيفاً أنه "لا يصدّق أن شقيقه خرق القانون الروسي". ويؤكد كذلك أن بول كان في روسيا "للمشاركة في زفاف".