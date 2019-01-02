قطر ترفع أسعار المشروبات الروحية بنسبة 100 بالمئة

قالت شركة قطر للتوزيع، وهي الشركة الوحيدة التي توزّع المشروبات الروحية في البلاد، إن سعر المشروبات الروحية ارتفع بنسبة 100 بالمئة منذ بداية العام الحالي 2019.

ويأتي تضاعف الأسعار على الكحول بعد أسابيع من إعلان الدوحة نيتها إقرار حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية على بعض السلع.

في السياق، ارتفعت أيضاً أسعار التبغ بنسبة 100 بالمئة، كما فرضت الدوحة ضرائب إضافية على مشروبات الطاقة بلغت نسبة 50 بالمئة.

وتنظم قطر التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، ويعتبر استهلاك الكهول فيها مسموحاً في الحانات والنوادي والفنادق، شريطة الحصول على رخصة تتيح بذلك.

ويعتبر استهلاك الخمر في الأماكن العامة مخالفاً للقانون.

قطر تضاعف أسعار الكحول كما جاء في رسالة شركة قطر للتوزيع وهي الشركة الوحيدة التي توزع المشروبات الروحية في البلاد

وترفع الضريبة الجديدة سعر زجاجة "دجين بومباي سفير" مثلاً إلى نحو 340 ريال، أي ما يعادل 81 يورو، فيما يبلغ سعر زجاجة نبيذ أحمر من إنتاج جنوب أفريقيا نحو 86 ريالاً، أي نحو عشرين يورو.

ولكن أكثر ما فاجأ العديد من الصحف الأوروبية والأميركية هو سعر صندوق البيرة هاينيكن (24 قنينة) حيث بلغ نحو 92 يورو بحسب الأسعار الجديدة.

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