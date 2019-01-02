روسيا تسمح بالتواصل القنصلي مع أمريكي مشتبه بأنه جاسوس

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء عن متحدث باسم وزارة الخارجية إن روسيا سمحت بالتواصل القنصلي مع بول ويلان المواطن الأمريكي المعتقل للاشتباه بأنه جاسوس.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن سماح موسكو بالتواصل القنصلي معه، وقالت أسرة الجندي المتقاعد إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق من مشاة البحرية وإنه بريء من تهم التجسس الموجهة إليه.
وكان جهاز الأمن الداخلي الروسي اعتقل ويلان يوم الجمعة وفتح قضية جنائية ضده، وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء روسيا بالإفراج الفوري عن مواطنه الذي احتجزته موسكو وتتهمه بالتخابر ضدها لصالح واشنطن
ويرى بعض المحللين أن اعتقال ويلان تمكن قراءته كرد على اعتراف الروسية مارينا بوتينا، المعتقلة في الولايات المتحدة الأميركية منذ مدة، بالتجسس لصالح موسكو في وقت سابق من كانون الأول - ديسمبر.
للمزيد على يورونيوز: