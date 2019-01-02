فيديو: مقتل ستة أشخاص في حادث قطار على جسر في الدنمرك

قالت شركة (دي.إس.بي) المشغلة للقطارات والشرطة الدنمركية إن ستة قتلى و16 مصاباً سقطوا يوم الأربعاء في حادث قطار على جسر.

وتعيق عاصفة قوية وصول خدمات الطوارئ للقطار بعد وقوع الحادث على جسر (الحزام الكبير) الذي يربط بين جزيرتي زيلاند وفين الرئيسيتين في الدنمرك.

وكانت أشياء قد سقطت من قطار شحن في طريق قطار الركاب المتجه إلى العاصمة كوبنهاجن.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق الجسر أمام القطارات والسيارات.