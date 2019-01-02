ارتفاع عدد ضحايا المبنى السكني المنهار في روسيا إلى 21 قتيلاً

ارتفع عدد الضحايا الذين قضوا في انهيار مبنى سكني بمدينة مانايتاغورسك الروسية إلى 21 شخصاً، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الركام.
وكان انفجار يشتبه بأنه بسبب تسرب للغاز دمر الاثنين الماضي 48 شقة في المبنى المؤلف من تسعة طوابق في مدينة ماجنيتاغورسك، وهي مدينة صناعية تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو في منطقة الأورال.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الطوارئ قولها إن من بين الجثث التي عثر عليها اليوم الأربعاء طفلة في الثالثة من عمرها.
وكان طفل يبلغ من العمر 11 شهرا، تم انتشاله وهو على قيد الحياة من بين الحطام يوم الثلاثاء، بعد حوالي 36 ساعة من انهيار المبنى، وكانت حالته حينذاك خطرة للغاية، لكنها الآن مستقرة بعد أن تم نقله جواً إلى مستشفى للأطفال في موسكو.
وأضافت المصادر أن هناك 20 شخصاً ما زال مصيرهم مجهولاً، ومن بين هؤلاء خمسة أطفال، لكن الأمل بالعثور على أي منهم بين الأنقاض وهو على قيد الحياة بات ضعيفا، بالنظر أنه منذ الانهيار انقضت ليلتان باردتان وصلت فيهما درجة الحرارة إلى 20 مئوية تحت السفر.
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وشهدت روسيا عددا من الحوادث المشابهة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقادم البنية التحتية وضعف قواعد السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.
وفي عام 2015 لقي خمسة على الأقل حتفهم عندما أدى انفجار غازي لإلحاق أضرار بمبنى سكني في مدينة فولغاغراد بجنوب روسيا.