ارتفاع عدد ضحايا المبنى السكني المنهار في روسيا إلى 21 قتيلاً

ارتفع عدد الضحايا الذين قضوا في انهيار مبنى سكني بمدينة مانايتاغورسك الروسية إلى 21 شخصاً، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الركام.

وكان انفجار يشتبه بأنه بسبب تسرب للغاز دمر الاثنين الماضي 48 شقة في المبنى المؤلف من تسعة طوابق في مدينة ماجنيتاغورسك، وهي مدينة صناعية تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو في منطقة الأورال.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الطوارئ قولها إن من بين الجثث التي عثر عليها اليوم الأربعاء طفلة في الثالثة من عمرها.