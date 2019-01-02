ترامب والسيسي يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

قال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث الاستقرار في الشرق الأوسط مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك في اتصال هاتفي مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أنهما بحثا جهود مصر في مكافحة الإرهاب وأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة لدعم تلك الجهود.

تأتي المحادثة يعد بضعة أيام من مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري إثر انفجار استهدف حافلة لنقل السياح بالقرب من اهرامات الجيزة في مصر.

وتواجه السلطات المصرية متمردين إسلاميين شنوا عدة هجمات مسلحة ضد مواقع للجيش والشرطة بشبه جزيرة سيناء وأماكن متفرقة من البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.

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