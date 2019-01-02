هنديتان تتحديان الحظر المفروض على النساء بدخولهما معبداً هندوسياً

تحدت امرأتان تقليد محلي يحظر على النساء في سن الحيض دخول المعابد الهندوسية ودخلتا معبد ساباريمالا الهندوسي بولاية كيرالا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

قال بيناراي فيجايان رئيس وزراء الولاية الواقعة بجنوب الهند إن المرأتين خالفتا حظرا يعود إلى قرون مما يثير المخاوف من رد فعل عنيف من جماعات هندوسية محافظة.

وقالت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء التي تربطها شراكة برويترز إن المرأتين في الأربعين من عمرهما.

وتؤمن الجماعات الهندوسية المحافظة بأن النساء في سن الحيض، من عشر سنوات إلى 50 عاما، ستنجس الضريح الداخلي بالمعبد. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن كبير الكهنة أغلق المعبد لأداء طقوس تطهير بعد أن زارته المرأتان.

وأظهر تسجيل مصور من مسؤول بالشرطة المحلية نشرته وكالة أنباء (إيه.إن.آي) على الانترنت يوم الأربعاء امرأتين داخل المعبد تغطيان رأسيهما.

ودافعت حكومة الولاية عن قرارها بحماية النساء إذا قررن دخول المعبد مشيرة إلى أن هذه مسألة حقوق مدنية.

ونقل تلفزيون محلي عن رئيس وزراء الولاية فيجايان قوله "أوضحت مسبقا أن الحكومة ستوفر الحماية إذا سعت النساء لدخول المعبد".

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وحذر حزب المعارضة السياسي الرئيسي في كيرالا وهو ائتلاف من أحزاب يسارية من وقوع احتجاجات.

وقال نائب رئيس الحزب "هذه خيانة... على الحكومة أن تدفع ثمن كسر التقاليد".

وقال فيجايان في مؤتمر صحفي تلفزيوني إن المرأتين، اللتين حاولتا في السابق دون جدوى دخول المعبد بعد اعتراض طريقهما، لم تواجها أي اعتراض يوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور كيف تمكنت المرأتان من تجاوز حراس المعبد.

ودعا بي.إس سريدهاران بيلاي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية كيرالا إلى احتجاجات واصفا ما حدث "بالمؤامرة من الملحدين لتدمير المعابد الهندوسية" وقال إن حزبه، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، "سيدعم الكفاح ضد تدمير الشيوعيين لعقديتنا".

وقال لقنوات تلفزيونية إخبارية محلية "على كل المؤمنين التقدم للاحتجاج على ذلك".