تصاعد حدّة الاشتباكات بين مسلحي المعارضة في شمال غرب سوريا

قال مسلحون من المعارضة السورية وسكان يوم الخميس إن اشتباكات بين فصائل معارضة متناحرة احتدمت في شمال غرب سوريا في أحدث مواجهات بين خصوم الرئيس السوري بشار الأسد.

وطالما عصف الاقتتال بالمعارضة المسلحة في سوريا منذ بدء الانتفاضة على الأسد في عام 2011. وساعدت المعارك بين الفصائل المتناحرة الرئيس السوري، مع حلفائه الإيرانيين والروس، على استعادة الكثير من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وقال مقاتلون من المعارضة المسلحة وسكان لرويترز عبر الهاتف إن هيئة تحرير الشام، التي كانت تنتمي لتنظيم القاعدة في السابق، شنت هجوما يوم الثلاثاء على بلدات خاضعة لسيطرة حركة نور الدين زنكي المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للتحرير.

وقالت الجماعة الإسلامية، التي انتزعت السيطرة يوم الأربعاء على مدينة دارة عزة في محافظة حلب، إن الهجوم رد على كمين الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل خمسة من مقاتليها. وألقت باللوم على حركة نور الدين زنكي. وما زال مسلحو المعارضة يسيطرون على أجزاء من ريف حلب الغربي.