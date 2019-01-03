فيديو: ارتفاع حصيلة قتلى حادث قطار الدنمرك إلى ثمانية

قالت الشرطة الدنمركية اليوم الخميس إن حصيلة قتلى حادث قطار على جسر يوم الأربعاء ارتفعت إلى ثمانية قتلى من بينهم خمس نساء وثلاثة رجال.

وتعيق عاصفة قوية وصول خدمات الطوارئ للقطار بعد وقوع الحادث على جسر (الحزام الكبير) الذي يربط بين جزيرتي زيلاند وفين الرئيسيتين في الدنمرك.

وكانت أشياء قد سقطت من قطار شحن في طريق قطار الركاب المتجه إلى العاصمة كوبنهاجن.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق الجسر أمام القطارات والسيارات.