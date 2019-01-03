شاهد: لهواة المشي والتسلق.. هولندي يقودكم في مرتفعات الجونة بمصر

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في مرتفعات جبال البحر الأحمر، يعمد زوار مدينة الجونة السياحية، والتي تبعد حوالي 25 كيلومترا شمال الغردقة، إلى القيام برحلات يقودها بدو محليين، للتنقل بين الوديان ومشاهدة الآثار غير المكتشفة. تم تأسيس مجموعة " Gouna Mountain Goats"، أو ما يمكن ترجمته للعربية بـ "ماعز جبال الجونة"، لمساعدة الفضوليين ومحبي المناظر الطبيعية في مصر، وتتكون من مؤسسها الهولندي ومجموعة من البدو المحليين، الذين سكنوا المنطقة منذ أكثر من 40 عاما.