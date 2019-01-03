شاهد: لهواة المشي والتسلق.. هولندي يقودكم في مرتفعات الجونة بمصر

في مرتفعات جبال البحر الأحمر، يعمد زوار مدينة الجونة السياحية، والتي تبعد حوالي 25 كيلومترا شمال الغردقة، إلى القيام برحلات يقودها بدو محليين، للتنقل بين الوديان ومشاهدة الآثار غير المكتشفة.
تم تأسيس مجموعة " Gouna Mountain Goats"، أو ما يمكن ترجمته للعربية بـ "ماعز جبال الجونة"، لمساعدة الفضوليين ومحبي المناظر الطبيعية في مصر، وتتكون من مؤسسها الهولندي ومجموعة من البدو المحليين، الذين سكنوا المنطقة منذ أكثر من 40 عاما.
سيتز بومسما، الذي كان يعيش في الجونة منذ 11 عاما، بدأ باكتشاف الطرق قبل حوالي خمس سنوات، كما بدأ بتشجيع أصدقائه للانضمام إليه، ثم تمكن من جذب السياح للمشاركة برحلاته في اكتشاف المرتفعات، ليتحول بعدها إلى نشاط تجاري، في رحلات تنظم 3 مرات أسبوعيا، يشارك فيها أكثر من 8 أشخاص في كل رحلة.
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ويقول بومسما:"اكتشفت العديد من المسارات، أثناء ممارستي الرياضة، ثم بدأ الناس بمشاركتي، خاصة وأنني كنت أسير لمسافات طويلة، أسسنا النادي بعدها مع سكان البلدة".
وأشاف:"يمكن للمتجولين الاختيار بين مسار الوادي وهو الأسهل، أو المسار الأكثر صعوبة والمعروف بدرب الهوبيت، وهنا عليهم تسلق الصخور، للوصول إلى النهاية، كما عليهم أن يكونوا حذرين بسبب الصخور المتساقطة والحواف الزلقة".
وألمح إلى أن المنطقة مليئة بالثعالب الجبلية والثعابين، لذا فالحذر واجب خلال هذه الرحلات.
وبعد الانتهاء من حلة المشي لمسافات طويلة، ومراقبة غروب الشمس، يجلس المغامرون حول النار للاستمتاع بعادات البدو المحليين، وتناول التمور وشرب القهوة.