إردوغان يريد تعزيز التعاون التركي-العراقي في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا والعراق سيعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب.

كانت تركيا قالت إنها ستتولى المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك. وتنفذ أنقرة أيضا ضربات جوية على نحو متكرر على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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