المياه الأحفورية فرصة أخيرة أمام الأردن لمكافحة الجفاف في عمّان

تعدّ أزمة المياه، مصدر معاناة للسكّان في الأردن، وخاصة في العاصمة عمّان التي باتت أطرافها الشرقية والجنوبية تلامس رمال الصحراء، وتتعامل الحكومة مع هذه الأزمة باعتبارها خطراً يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويحصل الأردن على حاجته من المياه من مصادر تعتمد في تجديد مخزونها على الأمطار، التي أصبح معدل هطولها متقلبا بفعل عوامل التغير المناخي، فمؤخراً باتت معدلات هطول المطر في عمّان لا تتجاوز العشرين يوماً في السنة، ولا تكفي مياه نهر الأردن وحوض اليرموك، لسدّ حاجة العاصمة من المياه.

وحسب، شبكة "إن بي سي" فمن المقرر بناء سبعة آبار جديدة في عمّان والوصول إلى طبقة مياه جوفية عميقة تحتوي على ما يسمى بالمياه الأحفورية التي تراكمت منذ 10 آلاف إلى 30 ألف عام، ويقول الخبراء إن هذا هو المصدر الأخير للمياه الجوفية العذبة للبلاد، وفي هذا السياق قال مروان الرقاد، أستاذ الجيولوجيا المائية في الجامعة الأردنية: "بعد ذلك ، نحن نغادر مربّع الفرص".