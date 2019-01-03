النرويج: فقدان أربعة سياح من السويد وفنلندا بعد انهيار جليدي

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قالت الشرطة النرويجية إن أربعة سياح من السويد وفنلندا ما زالوا مفقودين يوم الخميس بعد يوم من انهيار جليدي في المنطقة القطبية بالنرويج يُخشى أن يكون جرفهم.

حدث الانهيار الجليدي يوم الأربعاء في منطقة ترومس في شمال النرويج في بقعة تجذب المتزلجين. وقالت الشرطة إن ثلاثة فنلنديين وسويدي كانوا يتزلجون في المنطقة ووردها بلاغ بأنهم اختفوا حوالي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.