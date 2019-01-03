فقدان الأمل في العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية المنكوبة

قالت شركة ليون اير يوم الخميس إنها أنهت البحث عن الصندوق الأسود الثاني الخاص بطائرتها بوينج 737 ماكس التي تحطمت في بحر جاوة يوم 29 أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وانقطع الاتصال مع الرحلة جيه.تي 610 بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في الطريق إلى بلدة بانجكال بينانج في شمال البلاد.

وكان هذا هو أول حادث تحطم لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس على مستوى العالم.

قطعة من جناح الطائرة المنكوبة

وقالت الشركة في ديسمبر كانون الأول إنها تمول عملية بحث عن الصندوق الأسود الثاني بقيمة 38 مليار روبية (2.6 مليون دولار).

وقال دانانغ ماندالا المتحدث باسم شركة ليون اير لرويترز يوم الخميس إن عملية البحث تلك انتهت يوم 29 ديسمبر كانون الأول.

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