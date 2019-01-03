فيديو: كيم كارداشيان تنتظر مولودها الرابع عن طريق أم بديلة

قالت تقارير إعلامية أمريكية يوم الأربعاء إن كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ينتظران مولودهما الرابع، مرة أخرى باستخدام أم بديلة.

ونسبت مجلتا المشاهير يو.إس ويكلي وبيبول إلى مصادر مقربة من الزوجين القول إن الأم البديلة حامل وتنتظر وضع المولود في مايو أيار.

ولم يرد ممثلون عن نجمة تلفزيون الواقع وزوجها مغني الراب على طلبات للتعقيب.

وولدت شيكاغو ثالث طفلة للزوجين عن طريق أم بديلة في يناير كانون الثاني 2018. ورزق الزوجان بطفلين آخرين هما نورث (5 أعوام) و سينت (3 أعوام).

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ولجأ الزوجان إلى الحمل عن طريق أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد أول طفلين.

وبدأ ويست، الذي قال بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينأى بنفسه عن السياسة، العام الجديد بسلسلة من التغريدات التي تؤكد دعمه للرئيس الجمهوري.

وكتب ويست على تويتر يوم الأول من يناير كانون الثاني "ترامب إلى النهاية". وأكد أنه يعتزم الغناء مرتديا قبعة عليها شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".