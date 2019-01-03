النظام الغذائي المتوسطي هو الأفضل في العام 2019

يعدُّ النظام الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط والذي يرتكز على الفواكه والخضروات، والدهون الصحية، واللحوم الخالية من الدهون مثل السمك هو الأفضل لعام 2019.

هذا ما نشرته صحيفة "يو أس نيوز تودي" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأربعاء وقالت في تقريرها: "إن تناول الطعام المتوسطي يعني تناول المزيد من الأغذية النباتية، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، وكذلك الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون"، مشيرة إلى أن التصنيفات العالمية تدرج منطقة البحر الأبيض المتوسط كأفضل منطقة للغذاء الصحي الشامل لهذا العام، كما أنها الأفضل لصحة القلب ولمرضى السكري.

وفي العام الماضي، تعادل النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط مع النظام الغذائي DASH الذي هو اختصار للنهج الغذائي المتّبع لوقف ارتفاع ضغط الدم.