قال مصدر دبلوماسي كبير يوم الخميس إن وزارة الخارجية الإيطالية ليس لديها أي علم بشأن تقارير ذكرت أن دبلوماسيا من كوريا الشمالية، كان حتى وقت قريب القائم بأعمال السفير في إيطاليا، اختفى ويطلب اللجوء إلى الغرب.
اختفاء دبلوماسي كوري شمالي لدي إيطاليا وروما لا تعلم عنه أي شئ
وقال مصدر دبلوماسي آخر إن وزارة الخارجية ليس لديها ما يشير إلى أن الدبلوماسي جو سونج جيل طلب اللجوء إلى إيطاليا. وأضاف المصدر أن كوريا الشمالية أعلنت في نهاية عام 2018 أنها ستوفد مبعوثا جديدا إلى روما.
وتابع المصدر "كان هذا إجراء عاديا جدا".
وفي وقت سابق يوم الخميس قال عضو في برلمان كوريا الجنوبية بعدما تلقى إفادة من جهاز المخابرات الوطني إن الدبلوماسي وزوجته اختفيا بعد مغادرة السفارة في روما دون إخطار في مطلع نوفمبر تشرين الثاني.
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