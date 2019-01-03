رشيدة طليب ستؤدي اليمين في الكونغرس على كتاب قرآن امتلكه الرئيس "توماس جيفرسون"

من المقرر أن تؤدي رشيدة طليب اليمين الدستورية كعضو في الكونغرس الأمريكي، وهي تحمل نسخة من القرآن، كان يملكها الرئيس السابق توماس جيفرسون.

رشيدة طليب فلسطينية الأصول قالت في لقاء مع صحيفة ديترويت فري برس، قالت إن أداءها اليمين على القرآن، يظهر أن الشعب الأمريكي مكون من خلفيات متنوعة، وأنه شعب مؤمن بالحرية والعدالة.

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وأضافت:"هذا مهم بالنسبة لي، فالكثير من الأمريكيين يشعرون بأن الإسلام دخيل على التاريخ الأمريكي، المسلمون كانوا هنا منذ البداية، بعض الآباء المؤسسين عرفوا الإسلام أكثر مما يعرفه أعضاء الكونغرس الآن".

وستحلف طليب اليمين على القرآن الكريم يوم الثلاثاء، وفي أوتاه لا يوجد نص لترداده أثناء اليمين، وجرت العادة سابقا أن يحلف المشرعون على الانجيل، مؤكدين حماية الدستور الأمريكي من كل الأعداء في الخارج والداخل.

كيث إيليسون، حمل كتاب القرآن الذي يملكه الرئيس جيفيرسون، عام 1734، عندما حلف اليمين ليصبح أول مسلم يدخل الكونغرس قبل 12 عاما.

هذه النسخة من القرآن ترجمها إلى الإنجليزية جورج سيل، عام 1734، ويتم الاحتفاظ بها في مكتبة الكونغرس.

طليب كانت قد أكدت بأنها سترتدي أيضا ثوبا تقليديا فلسطينيا، صنعته أمها التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت في العشرينات من عمرها.

وشاركت طليب متابعيها صورا للفستان الذي سترتديه.