السعودية تبدأ محاكمة 11 متهماً في قضية مقتل خاشقجي والنيابة تطلب الإعدام لخمسة منهم

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن النائب العام طالب بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 متهما في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن النائب العام طالب بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 متهما في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
جاءت الدعوة خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بالرياض هي الأولى في قضية خاشقجي التي أضرت كثيرا بسمعة المملكة وأدت لتدهور علاقاتها مع دول غربية.