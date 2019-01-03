تايلاند تلغي رحلات طيران إلى جزيرة للعطلات بسبب عاصفة

ألغت تايلاند رحلات طيران إلى جزيرة سياحية شهيرة وأغلقت منتجعات شاطئية وأخلت منصات النفط البحرية مع اقتراب أول عاصفة مدارية خلال نحو ثلاثين عاما من سواحلها الجنوبية يوم الخميس.

وتقترب العاصفة المدارية بابوك من جنوب تايلاند محملة برياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة ومسببة أمواجا عاتية وعواصف قبيل وصولها المتوقع للبر يوم الجمعة.