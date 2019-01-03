بريطانيا تعتقل شخصين فيما يتصل بعبور مهاجرين للقنال الإنجليزي

قالت وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا إنها اعتقلت شخصين للاشتباه في أنهما رتبا لعبور مهاجرين عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا بشكل غير مشروع.

وقالت الوكالة في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إن إيرانيا يبلغ من العمر 33 عاما وبريطانيا عمره 24 عاما اعتقلا في مانشستر. ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في الآونة الأخيرة إن هناك زيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من فرنسا.

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وحاول أكثر من 200 مهاجر عبور واحد من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ديسمبر كانون الأول لكن أكثر من نصفهم منعوا من مغادرة فرنسا.

وهذا الرقم ضئيل للغاية مقارنة مع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر المتوسط من شمال أفريقيا وتركيا. ويهرب كثير منهم من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر جاويد أن بريطانيا نشرت دوريات إضافية للمساعدة في التعامل مع الوضع.