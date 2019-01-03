شاهد: عشرات الحاويات تضيع على الشاطئ الهولندي

نبهت السلطات الهولندية الناس بعدم الاقتراب من نحو 270 حاوية أضاعتها سفينة شحن على الساحل الشمالي للبلاد، لأنها تحتوي على كميات هائلة من المواد الكيميائية الخطيرة. وقال حراس السواحل الهولنديون إن ثلاث حاويات بداخلها براميل معبأة بمادة بيروكسيد الهيدروجين، سريعة الاشتعال والسامة جدا. ويشتبه في أن سفينة الشحن تدحرجت منها حاويات بداخلها لعب وأجهزة تلفاز ومصابيح إضاءة، خلال عاصفة ليلية هبت على الحدود الساحلية، بين ألمانيا وهولندا. وقد جرفت مياه البحر حوالي 20 حاوية على ساحل جزر وادن، حيث لوحظ ارتفاع عدد الناس الفضوليين، الذين اخذوا يفحصون الأغراض التي ألقت بها الحاويات.