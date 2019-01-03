واشنطن تحذر طهران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء وتطالبها بوقف أنشطة الصواريخ البالستية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة تحذر إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وأضاف بومبيو في بيان "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وتابع "ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي في مايو أيار وأعاد فرض عقوبات على طهران. وقال ترامب إن الاتفاق معيب لأنه لا يشمل تقييد تطوير إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

واستبعدت الحكومة الإيرانية احتمال إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية خاصة برنامجها الصاروخي الذي يديره الحرس الثوري.

وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي دفاعي تماما وتنفي أن تكون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وقال حاجي زادة إن إيران تجري ما يصل إلى 50 تجربة صاروخية سنويا.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "مسألة الصواريخ لم تخضع قط للمفاوضات ولم تتم الموافقة أو التصديق على أي شيء يتعلق بحظرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قرار (الأمم المتحدة) 2231".

وأضاف "عقيدتنا الدفاعية مبنية أساسا على الردع".

وبموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي أقر الاتفاق النووي عام 2015، فإن إيران "مدعوة" للامتناع عن العمل على تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات.