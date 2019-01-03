شاهد: شرطة إسرائيل تطرد مستوطنين من موقع غير قانوني بالضفة الغربية

طردت الشرطة الإسرائيلية شبه العسكرية عشرات المستوطنين اليهود من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس في عملية إجلاء أصيب خلالها عدد من الأشخاص.

وقبل عامين، أخرجت الشرطة المستوطنين من أمونا، وكان عددهم 300، بعد أن قررت المحكمة العليا أن الموقع الاستيطاني أقيم دون سند قانوني ودون تصريح من الحكومة الإسرائيلية على أرض يملكها فلسطينيون في عام 1995.

وأقام مستوطنون بيتين متنقلين في موقع أمونا الاستيطاني الشهر الماضي فيما وصفوه بأنه احتجاج على زيادة في هجمات الفلسطينيين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

وقالت الشرطة إن خمسة على الأقل من أفرادها أصيبوا في عملية يوم الخميس بحجارة ألقاها المستوطنون وأكثرهم في سن المراهقة. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ستة مستوطنين أصيبوا أيضا.

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جاء الإجلاء بعد أن رفضت محكمة القدس الجزئية يوم الأربعاء التماسا من المستوطنين يطلبون فيه عدم طردهم.

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك، وأصدرت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي موافقات على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل أيضا في حرب عام 1967. ويعيش في المنطقتين أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

وبينما تثير المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية عادة إدانة من جانب الفلسطينيين وفي أوروبا، تتجنب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى حد كبير توجيه انتقادات علنية للمستوطنات.