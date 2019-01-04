مصر تطلب من قناة سي بي إس الأمريكية عدم بث مقابلة أجرتها مع السيسي

قالت الخميس قناة سي بي إس CBS الأمريكية إن السلطات المصرية طلبت من القناة عدم بث المقابلة الصحفية التي أجراها برنامج 60 دقيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب المواضيع الحساسة التي حملتها المقابلة وتطرق لها الرئيس المصري على غرار تعاون الجيش المصري مع الجيش الإسرائيلي في صحراء سيناء على مكافحة المسلحين ومواضيع متعلقة بسجن المعارضين السياسيين وأحداث اعتصام رابعة العدوية في 3 تمّوز/يوليو 2013 حين كان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع ووادت بحياة 800 مدني.

وأشارت القناة إلى أن سفير مصر بواشنطن راسل القناة وطلب عدم بث المقابلة التي برمجتها القناة الأمريكية يوم الأحد 6 كانون الثاني/ يناير الجاري ضمن برنامج 60 دقيقة الذي يقدمه سكوت بيللي.

وأعلنت القناة الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "المقابلة التي لا تريدها الحكومة المصرية أن تبث على التلفزيون" أن طاقم تحرير برنامج 60 دقيقة الذي قن بإعداد وإجراء المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً بعد إنتهاء الحوار من طرف السفير المصري بواشنطن ليخبرهم بضرورة عدم بث المقابلة. وأكدت القناة أنها ستقوم ببثها يوم الأحد المقبل.