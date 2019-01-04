إيران تقول إنها سترسل سفنا حربية للأطلسي بالقرب من المياه الأمريكية

قال قائد إيراني كبير يوم الجمعة إن البحرية الإيرانية سترسل سفنا حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءا من مارس آذار، في وقت تسعى فيه طهران لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث يصبح على مقربة من الولايات المتحدة.

ووجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج مثار قلق أمني لإيران، وتسعى بحريتها لمواجهة هذا من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأمريكية.

وقال نائب قائد البحرية الإيرانية إن أسطولا صغيرا سينطلق إلى المحيط الأطلسي في السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ في مارس آذار.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الأميرال تورج حَسَني قوله "المحيط الأطلسي بعيد وعملية القافلة البحرية الإيرانية قد تستغرق خمسة شهور".

وقال إن المدمرة سهند المشيدة حديثا ستكون واحدة من السفن المتجهة إلى هناك.

والمدمرة سهند مزودة بمنصة لإقلاع طائرات الهليكوبتر وتقول إيران إنها مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح-سطح وسطح-بحر وقدرات للحرب الإلكترونية.

وقال حَسَني في ديسمبر كانون الأول إن إيران سترسل قريبا سفينتين أو ثلاثا في مهمة إلى فنزويلا.

وقال مسؤول عسكري إيراني كبير الشهر الماضي إن البحرية قد تبحر في المحيط الأطلسي بالقرب من المياه الأمريكية نظرا لأن حاملات الطائرات الأمريكية يمكنها الإبحار في المياه الدولية بالقرب من إيران.

وقال حَسَني "عن طريق الوجود المستمر في المياه الدولية تسعى البحرية الإيرانية إلى تنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة (الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي) ورفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحباط المخططات المعادية لإيران وتأمين مسارات الشحن".