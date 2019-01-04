ماكرون يبلغ ماي أن اتفاق بريكست هو أفضل اتفاق ممكن

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قال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء اتصال هاتفي يوم الجمعة أن الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "أفضل اتفاق ممكن". ومستقبل الاتفاق غير مؤكد مع انتظار تصويت في البرلمان البريطاني، وتتزايد الدعوات إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وهي دعوات دأبت ماي على رفضها. ويجادل معارضو الاتفاق بأنه قد يترك بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى.