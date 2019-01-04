ماكرون يبلغ ماي أن اتفاق بريكست هو أفضل اتفاق ممكن

قال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء اتصال هاتفي يوم الجمعة أن الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "أفضل اتفاق ممكن".
ومستقبل الاتفاق غير مؤكد مع انتظار تصويت في البرلمان البريطاني، وتتزايد الدعوات إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وهي دعوات دأبت ماي على رفضها. ويجادل معارضو الاتفاق بأنه قد يترك بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى.
وقال المسؤول بقصر الإليزيه "أكد الرئيس مجددا دعمه للاتفاق الذي تم الوصول إليه في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي هو أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف".
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وكان وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي قال اليوم إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في الأغلب بدون اتفاق إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل.
وكتب باركلي في صحيفة ديلي إكسبرس "عدم وجود اتفاق سيكون مرجحا بشدة إذا رفض (أعضاء البرلمان) اتفاق الحكومة للخروج في الشهر الجاري". دافعا بأن خطة ماي هي "الاتفاق" المتاح الوحيد "القابل للتطبيق".
وتسعى ماي للحصول على ضمانات إضافية من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إقناع أعضاء البرلمان المتشككين داخل حزبها والحزب الصغير في أيرلندا الشمالية، الذي يعزز حكومة الأقلية التي تقودها، بدعم خطتها. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على الاتفاق في الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 يناير كانون الثاني.