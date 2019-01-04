مقتل شخص في تايلاند في أقوى عاصفة تجتاح البلاد منذ عقود

وسببت الرياح المصاحبة للعاصفة المدارية بابوك أمواجا عالية في خليج تايلاند لدى وصولها إلى منطقة باك بانانغ في إقليم ناكون سي تامارات حيث سحقت الأشجار المتساقطة منازل مسببة فوضى عارمة.

قال مسؤولون إن أول عاصفة مدارية تجتاح تايلاند في ثلاثة عقود أودت بحياة شخص يوم الجمعة بعدما وصلت إلى الساحل الجنوبي لتقتلع في طريقها أشجارا وأسطح مبان، لكنهم أشاروا إلى أن سرعتها تنحسر.

وذكر مسؤولو مواجهة الكوارث أن القتيل كان من طاقم سفينة صيد انقلبت بسبب قوة الرياح قرب ساحل إقليم باتاني القريب. وأحد أفراد الطاقم مفقود لكن أربعة آخرين بخير. وحذر المسؤولون من خطر السيول.

أطفال نقلوا إلى مأوى في إقليم تايلاندي خوفا من العاصفة المدارية بابوك يوم الجمعة رويترز

وحذر أيضا مسؤولو الأحوال الجوية من أمطار غزيرة ورياح عاصفة في 15 إقليما بجنوب تايلاند الذي يضم واحدة من أكبر زراعات المطاط الطبيعي في العالم وعدة جزر سياحية شهيرة.

وأفادت هيئة الأرصاد في بيان أنه بحلول عصر يوم الجمعة هدأت العاصفة وكانت في طريقها إلى إقليم سورات تاني. وأضاف البيان "من المتوقع أن تتراجع حدتها لتصبح منخفضا مداريا... على الناس أن يحذروا من الظروف القاسية التي تسبب سيولا".

ومن المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية على هذا النحو حتى يوم السبت. ومع إغلاق مطارات وتوقف حركة العبارات نصحت السلطات السكان بالبقاء في أماكن مغلقة حتى تنقشع العاصفة.

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