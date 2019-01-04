ترامب يفكر في ترشيح وزير سابق بعهد رونالد ريغان لوزارة الدفاع

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سناتور ديمقراطي سابق شغل أيضا منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، لتولي حقيبة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

وتنحى جيم ماتيس عن منصب وزير الدفاع يوم الثلاثاء وقال ترامب بعدها بيوم إنه فصل ماتيس، وهو جنرال متقاعد تضمن خطاب استقالته توبيخا حادا للرئيس الجمهوري.

واستقال ماتيس بعد قرار ترامب المفاجئ سحب كل القوات الأمريكية من سوريا ونصف القوة الأمريكية في أفغانستان وقوامها 14 ألفا. واختار ترامب باتريك شاناهان نائب ماتيس والذي كان مسؤولا بشركة بوينغ ليكون القائم بأعمال الوزير.