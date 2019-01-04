بالأرقام.. أعداد أفراد الشرطة في دول أوروبية مقارنة بعدد السكان

في العام 2016 كان هنالك حوالي 1.6 مليون رجل أمن، هذا الرقم يعد انخفاضا بنسبة 3.4% عما كان عليه في العام 2009.

أعداد رجال الشرطة في الاتحاد الأوروبي تراجعت في السنوات الماضية، وتم إصدار إحصائية جديدة حول أعدادهم.

أعداد أفراد الأمن مقابل عدد السكان في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد متفاوتة، إلا أن السجلات تشير إلى وجود ضابط واحد لكل 314 شخص في العام 2015.

الأرقام المقتبسة من الإحصاءات الرسمية التي تصدرها كل دولة، تشير إلى أن المجر لديها أدنى معدل لعدد ضباط الشرطة مقارنة بالسكان، حيث يوجد 90 شرطيا لكل 100 ألف شخص، في الإحصائية الصادرة في العام 2015.

وتعمل كل دولة على تنظيم آليات انفاذ القانون بحسب احتياجاتها، ووفقا لمواردها الوطنية وأولوياتها.

كما ذكر التقرير أنه وفي العام 2016 فقد شكلت النساء من تعداد قوات الأمن في الاتحاد الأوروبي حوالي 21%، مقارنة بـ 16.7 في العام 2008.

في الدول العربية كالجزائر مثلا، فإن عدد رجال الأمن قارب الـ 150 ألف، بحسب ما أعلنه علي التونسي في العام 2009، الذي شغل منصب المدير العام للأمن الوطني، بمعنى أنه يوجد شرطي لكل 230 مواطن.