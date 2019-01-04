تعرف على بعض الأعمال الأمريكية التي أصبحت ملكية عامة في 2019

آلاف الكتب ومئات الأفلام والقطع الموسيقية والصور وغيرها أصبحت ملكا للجميع في صباح يوم الأربعاء الأول من يناير- كانون الثاني عام 2019.

بعد توقف دام 20 عاما تحولت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية التي رأت النور في العام 1923 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ملكية عامة، أي أنها جُردت من حقوق التأليف والنشر وأصبحت في متناول الناس، بدون قيود على استخدامها وإعادة توزيعها أو ربما تحويلها إلى أعمال فنية أخرى.

وجميع الأعمال الأمريكية تقريبا التي أنتجت عام 1922 أصبحت مشاعا في العام 1998، أي بعد 75 عاما من صناعتها، لكن قانونا صدر في الولايات المتحدة في نفس العام 1998 مدد فترة حماية حقوق تأليف ونشر الأعمال الأدبية والفنية (موسيقى وأفلام وصور فوتوغرافية ورسوم وكتب وغيرها) لتصبح 95 سنة، وهو ما يجعل أعمال عام 1923 مميزة، بالإضافة لكونها مجانية.