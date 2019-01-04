الحكومة والمعارضة في الهند تتوحدان ضد ترامب

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أدانت الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الهند تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع يسخر فيها من دور نيودلهي في أفغانستان حيث استثمرت الهند مليارات الدولارات في مشروعات اقتصادية وتدريبات عسكرية. وشهدت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي مزيداً من التقارب في السنوات الأخيرة، إذ تسعيان إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في أنحاء آسيا. لكن محاولة ترامب فيما يبدو لتقويض عمل الهند التنموي في أفغانستان، لم تزعج السياسيين فحسب بل الكثير من الهنود العاديين.

وقال ترامب يوم الأربعاء 2 كانون الثاني (يناير) إنه على صلة طيبة للغاية برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مضيفاً أن مودي "يخبرني باستمرار أنه بنى مكتبة في أفغانستان". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "هل تعلمون ما هذا؟ هذا مثل خمس ساعات مما قضيناه... ومن المفترض أن نقول ‘رائع، شكراً على المكتبة‘. لا أعرف من يستخدمها في أفغانستان".